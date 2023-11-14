В окупованому Рубіжному обвалився під`їзд житлового будинку

У тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області завалився під'їзд багатоповерхового житлового будинку. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«У Рубіжному стався обвал усього під'їзду у багатоповерхівці. Навіть у найменш постраждалих районах міста окупанти нічого не зробили для запобігання таким ситуаціям. Жодних робіт там за півтора року не вели, місце не було огороджено», — написав він.



За словами Лисогора, кількість постраждалих невідома.



Щодо сусіднього Сівєродонецька, то там окупанти-будівельники не зробили до кінця свою роботу, кинули багатоповерхівку з демонтованим дахом у нових районах.



«Це не рідкісний випадок. Про такі ситуації стає відомо, коли людям вдається виїхати до населеного пункту, де є мобільний зв'язок. Чергова — у старій частині міста, де будинок залишився без покрівлі на зиму. У квартирах вода, але обіцяють опалення», — резюмував голова регіону.



Нагадаємо, окупанти не припиняють обстрілювати низку населених пунктів Луганщини. Станом на початок листопада у деяких селах, підконтрольних Україні, залишається 65 осіб, кілька днів тому вдалося евакуювати 10 людей.