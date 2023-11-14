Росія добудовує завод із виробництва «шахедів» — Інститут науки і міжнародної безпеки

Супутникові знімки показують прогрес у будівництві в Росії заводу з масового виробництва дронів-камікадзе іранської розробки, які Москва, як очікується, націлить на українські енергетичні об'єкти.



Про це йдеться в доповіді Інституту науки і міжнародної безпеки (Institute for Science and International Security), пише Reuters.



У звіті вказано, що супутниковий знімок, зроблений у середині вересня, показав, що нове будівництво на заводі корелює з планом будівлі, яким газета Washington Post поділилася з інститутом раніше цього року.



Будівля, згідно з іншими документами, буде використовуватися для масового виробництва іранського Shahed-136, що включатиме вдосконалення іранських виробничих процесів і розширення можливостей дронів, йдеться у звіті.



На супутниковому знімку також видно будівництво інших споруд і нових периметрів безпеки з контрольно-пропускними пунктами.



«З наближенням зими ... можна очікувати, що Росія прискорить атаки Shahed-136 на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України, створивши жорстокі умови життя для цивільного населення», — вказано в доповіді.



Попри досягнутий прогрес, ані США, ані їхні союзники не запровадили санкції щодо власника заводу, АТ "Алабуга", або пов'язаних із ним компаній, вказано в доповіді.



Завод розташований за 800 км на схід від москви в Республіці Татарстан. АТ "Алабуга" на 66% належить федеральному уряду і на 34% — республіці.



Нагадаємо, Росія оголосила, що збільшить виробництво своїх 152-мм артилерійських боєприпасів з лазерним наведенням «Краснополь-М2» та покращить характеристики снарядів, стійких до поганих погодних умов.