Окупанти завершили створення мережі телеграфного зв'язку на захоплених територіях

Російські окупанти завершили формування телеграфної мережі на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



У маршрут включили Донецьк, Луганськ, Генічеськ та Мелітополь. Раніше до мережі доєднали Севастополь та Сімферополь.



Однак завдяки підпіллям Силами Оборони відомі всі комунікаційні лінії на тимчасово окупованих територіях і телеграф не врятує росіян від комунікаційної кризи між підрозділами.



Нагадаємо, у Кремінній та Сєверодонецьку загарбники подекуди встановили стаціонарні телефони.