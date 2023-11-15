На Херсонщині рятувальники потрапили під обстріл під час гасіння пожежі

Під Херсоном рятувальники потрапили під обстріл під час гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Рятувальники потрапили під обстріл, коли приїхали гасити пожежу у будинку після атаки російських військ у передмісті Херсона у ніч проти середи, 15 листопада. До приборкання вогню довелося братися кілька разів із перервами. Про це повідомили у ДСНС України.

Так, уночі армія РФ завдала удару по населеному пункту в передмісті Херсона. Один із російських снарядів потрапив до житлового будинку.

«Прибувши на місце події, рятувальники потрапили під повторний обстріл і змушені були кілька разів відходити в безпечне місце, а потім знову повертатися до гасіння», — зазначили у ДСНС.

Як додали у відомстві, попри всі складнощі пожежу вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, під обстріл потрапила рятувальна бригада у Запорізькому районі, через що двоє бійців ДСНС загинули, ще троє поранено. Вони приїхали гасити пожежу після атаки РФ та потрапили під повторний обстріл.