Окупанти обстріляли Нетайлове, поранений 19-річний юнак

Зранку 17 листопада російська армія обстріляла село Нетайлове Покровського району.



Про це Суспільному Донбас повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.



«Внаслідок влучання снарядів зазнав поранення 19-річний юнак, який перебував на вулиці», — розказала речниця відомства Анастасія Мєдвєдєва.



Вогонь, за попередніми даними прокуратури, вели зі ствольної артилерії.



Обстріл розслідують за статтею порушення законів та звичаїв війни. (ч. 1 ст. 438 КК України).



Нагадаємо, у Костянтинівці внаслідок обстрілу з боку російських окупантів 17 листопада зникла електрика.