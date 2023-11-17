Оккупанты обстреляли Нетайлово, ранен 19-летний юноша

Утром 17 ноября российская армия обстреляла село Нетайлово Покровского района.



Об этом Суспильному Донбасса сообщили в Донецкой областной прокуратуре.



«В результате попадания снарядов получил ранение 19-летний юноша, который находился на улице», — рассказала спикер ведомства Анастасия Медведева.



Огонь, по предварительным данным прокуратуры, вели из ствольной артиллерии.



Обстрел расследуют по статье нарушение законов и обычаев войны. (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Напомним, в Константиновке в результате обстрела со стороны российских оккупантов 17 ноября пропало электричество.