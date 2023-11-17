Росія вирішила поки що не переводити окуповані регіони на систему ОМС

Держдума РФ ухвалила закон про відстрочку переходу окупованих регіонів України на систему фінансування медичної допомоги у рамках системи обов'язкового медичного страхування (ОМС).



Про це повідомляє підконтрольний окупантам ресурс Донецька агенція новин. Ухвалений напередодні федеральний закон розміщений на сайті системи забезпечення законодавчої діяльності думи, він вносить зміни до лютневого «закону про особливості правовідносин у сфері охорони здоров'я у зв'язку з прийняттям ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей до складу Росії».



Документ продовжує на рік — до 1 січня 2025 року — термін фінансового забезпечення безкоштовної медичної допомоги за рахунок коштів місцевих бюджетів. У пояснювальній записці до документа наголошується, що ця та інші поправки вносяться для відстрочення переходу на систему фінансування медичної допомоги ОМС до кінця 2024 року.



Законом визначено джерела та механізм фінансування допомоги, включеної до базової програми обов'язкового медичного страхування, не включеної до неї, у тому числі для не застрахованих за програмою ОМС мешканців окупованих регіонів.



Член комітету російської Думи з бюджету та податків Микита Чаплін пояснив, що на захоплених РФ територіях виникають проблеми з доступом до ЗМС через складнощі з оформленням документів.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 січня 2024 року на окупованих Росією теренах Донецької та Луганської областей почне діяти система обов'язкового медичного страхування (ОМС). Для отримання безкоштовної планової медичної допомоги місцевим жителям необхідно буде наявність полісу ОМС. При цьому поліс ОМС можна отримати лише за наявності російських документів.



На окупованій Херсонщині ще в серпні людей поставили перед фактом: немає паспорта РФ — немає інсуліну.