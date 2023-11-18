Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 листопада

Суспільство



У так званому «мінсоцполітики ДНР» заявили, що виплата компенсацій пораненим бійцям та членам сімей загиблих військовослужбовців, а також мирним жителям, які постраждали через обстріл, видаватиметься виключно за наявності російського паспорта.



Ряд російських телеграм-каналів заявили про нібито переліт чинного льотчика ЗСУ на російську сторону. Українська сторона спростовує перехід свого льотчика на російську сторону. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі «Українській правді» заявив, що «це запізніла російська ІПСО (інформаційно-психологічна операція) у відповідь на масове здавання в полон і перехід на бік України російських окупантів, зокрема офіцерів, а також пілотів з технікою».



Бойові дії



Трьох людей поранено в Петрівському районі окупованого Донецька внаслідок скидання боєприпасів з дрона, повідомляє окупаційна влада. Інцидент стався на СТО поблизу торгового центру «Галктика». Як розповів очевидець на відео, спочатку постраждав російський військовий, котрий приїхав поміняти колеса на автомобілі. Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що також постраждали співробітники швидкої допомоги, які приїхали допомогти пораненому. Про те, що спочатку дрон атакував військового Пушилін та інші представники окупаційної адміністрації не згадують.



З настанням зими на сході України практично немає серйозних перспектив змінити лінію фронту, вважають у міністерстві оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки.



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