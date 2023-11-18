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Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 ноября

18 ноября 2023, 23:08

Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 ноября

Общество

В так называемом «минсоцполитики ДНР» заявили выплата компенсаций раненным бойцам и членам семей погибших военнослужащих, а также пострадавшим из-за обстрелов мирным жителям будет выдаваться исключительно при наличии российского паспорта.

Ряд российских телеграм-каналов заявили о якобы перелете действующего летчика ВСУ на российскую сторону.  Украинская сторона опровергает переход своего летчика на российскую сторону. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии «Украинской правде» заявил, что «это запоздалая российская ИПСО (информационно-психологическая операция) в ответ на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских оккупантов, в частности офицеров, а также пилотов с техникой».

Боевые действия

Три человека ранены в Петровском районе оккупированного Донецка в результате сброса боеприпасов с дрона, сообщают оккупационные власти. Инцидент произошел на СТО недалеко от торгового центра «Галктика». Как рассказал очевидец на видео, сначала пострадал российский военный, который приехал поменять колеса на автомобиле. Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что также пострадали сотрудники скорой помощи, которые приехали оказать помощь раненому. О том, что изначально дрон атаковал военного Пушилин и другие представители оккупационной администрации не упоминают.

С наступлением зимы на востоке Украины практически нет серьезных перспектив изменить линию фронта, считают в министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

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