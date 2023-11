Італійський спортивний журналіст Габріеле Маркотті, який працює для ESPN і Corriere dello Sport, залишився не згоден з рішенням арбітра Хесуса Хіль Мансано не призначати пенальті на 93 хвилині матчу у ворота Італії в останньому матчі кваліфікації до Євро-2024 у групі С.

Looked like pen to me... #CristanteonMudryk



У вирішальному поєдинку між Україною та Італією, який пройшов на «БайАрені» у німецькому Леверкузені та завершився нульовою нічиєю, у доданий час атакувальний півзахисник Михайло Мудрик був збитий у штрафному майданчику італійців.

Mudryk не здатен penalty в extra time which likely would have sent Ukraine to the Euros. Не було checked by VAR. pic.twitter.com/sxipLqhn42