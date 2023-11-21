Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Україна — Італія: Італійський журналіст вважає, що арбітр помилився, не призначивши пенальті

21 листопада 2023, 16:00

Україна — Італія: Італійський журналіст вважає, що арбітр помилився, не призначивши пенальті

Італійський спортивний журналіст Габріеле Маркотті, який працює для ESPN і Corriere dello Sport, залишився не згоден з рішенням арбітра Хесуса Хіль Мансано не призначати пенальті на 93 хвилині матчу у ворота Італії в останньому матчі кваліфікації до Євро-2024 у групі С.


У вирішальному поєдинку між Україною та Італією, який пройшов на «БайАрені» у німецькому Леверкузені та завершився нульовою нічиєю, у доданий час атакувальний півзахисник Михайло Мудрик був збитий у штрафному майданчику італійців.


Проте головний арбітр матчу не зупинив зустріч, вважаючи, що порушення на українцеві не було. Мало того, він не скористався можливістю і не переглянув повтор системи VAR.

Арбітр зустрічі Україна – Італія не побачив порушення на 93 хвилині. Фото: Twitter (X)

Подібне рішення викликало обурення не лише у футболістів, а й у міжнародних спортивних експертів, більшість з яких визнали дії арбітра неправильними.

Італійський спортивний журналіст Габріеле Маркотті, який аналізував гру після її завершення для ESPN, зазначив, що суддя мав призначити одинадцятиметровий удар.

«Там був контакт, для мене це пенальті», – просто пояснив Маркотті.

Слід зазначити, що колишні гравці, які перебували у студії та разом аналізували протистояння українців з італійцями, всі в один голос погодилися з ним.

В результаті після фінального свистка та набравши однакову кількість очок з командою Італії, Україна посіла третє місце у групі С.

Остаточний вид турнірної таблиці групи С. Фото: Twitter (X)

Попри невдачу в матчі з Італією, збірна України ще може пробитися на континентальний чемпіонат завдяки перемозі у плей-офф кваліфікації Євро-2024.

Перші півфінали плей-офф відбудуться 21 березня 2024 року, фінали – 26 березня. Жеребкування плей-офф відбудеться 23 листопада о 13:00 за Києвом.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Німеччина Леверкузен
Інше
Україна Футбол Італія Євро-2024 пенальті

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:19
В Україні ухвалили закон про визнання освіти, здобутої на окупованих територіях
17:18
Жителя Луганщини ув'язнено на п'ятнадцяти років за допомогу окупантам у штурмі Бахмута
13:14
В окупованому Рубіжному росіяни блокують місця з доступним зв`язком — ОВА
10:38
У центрі окупованого Маріуполя зафіксували чергову колону окупантів
22:50
Через російську агресію в Україні загинули 510 дітей — Лубінець
18:48
Продукти втричі дорожчі: у Луганській ОВА порівняли цінники на захоплених територіях
18:11
Після президентських виборів у РФ можлива тотальна мобілізація — РНБО
17:31
На Донеччині двоє контрактників ЗСУ торгували «трофейною» російською зброєю
16:50
У Нікополі через обстріл окупантів загинула 83-річна жінка
14:43
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька постраждав чоловік
12:50
Росіяни змінили маркування військової техніки на Маріупольському напрямі
23:15
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 листопада
21:57
У «ДНР» заявили про обстріл тилового села біля кордону з РФ
19:44
У Кремінній підірвали автомобіль, в якому був заступник міністра «МВС ЛНР»
16:05
«ДНР»: в окупованому Донецьку внаслідок обстрілу є пошкодження
09:59
На захоплених територіях окупанти вилучають у місцевого населення транспорт — глава ОВА
23:08
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 листопада
18:44
Російський військовий та співробітники швидкої допомоги постраждали через атаку дрона в Донецьку
15:39
У Донецьку в результаті атаки з безпілотника поранено трьох людей
14:32
На ТОТ окупанти намагаються підкупити пенсіонерів, щоб вони отримували російські паспорти — ЦНС
усі новини
18:58
Заставу народного депутата у сумі понад 50 млн грн передали ЗСУ
18:46
Кабмін вніс зміни до порядку виплат для переселенців
18:19
В Україні ухвалили закон про визнання освіти, здобутої на окупованих територіях
18:07
У Краматорську патрульні допомогли жінці, яка була у безпорадному стані
17:35
Двох правоохоронців Луганщини підозрюють у колабораціонізмі
17:18
Жителя Луганщини ув'язнено на п'ятнадцяти років за допомогу окупантам у штурмі Бахмута
17:05
Благодійний фонд передав чотири машини управлінню ДСНС Одеської області
17:00
У Данії українські пілоти вже проходять польотну підготовку на F-16 у повітрі — Ігнат
16:57
Сили оборони підбили два броньовані російські тягачі за допомогою безпілотника
16:00
Україна — Італія: Італійський журналіст вважає, що арбітр помилився, не призначивши пенальті
15:14
У Миколаївській області внаслідок детонації боєприпасу загинув чоловік
14:55
У Ростовській області працювала ППО: у міноборони РФ повідомили, що збили дрон
14:38
Стежать за місцезнаходженням людей і завдають ударів бомбами: Барабаш розповів про ситуацію в Авдіївці
14:10
Окупанти завезли до шкіл Бердянського району підручники української мови
14:06
На Авдіївському напрямку «дуже гаряче», окупанти намагаються технікою атакувати промзону – голова МВА
13:25
Рада підтримала збільшення складу НАБУ на 300 осіб
13:14
В окупованому Рубіжному росіяни блокують місця з доступним зв`язком — ОВА
12:30
Нардеп від «Слуги народу» намагався підкупити Мустафу Найєма
12:27
Поблизу Бахмута точаться тяжкі бої — Сирський
11:50
В ізоляторі Горностаївки помер колишній український військовослужбовець
усі новини
ВІДЕО
Начальниця відділу освіти Покровська Любов Воротинцева та її син Артем. Кадр з відео Син чиновниці із Покровська виїхав за кордон. У соцмережах він пропонував вгадати, скільки це коштувало
21 листопада, 10:15
Наслідки обстрілу лікарні в Селидовому. Фото: Міська військова адміністрація Армія РФ вдарила по лікарні в Селидовому: є загиблий та постраждалі
21 листопада, 08:42
УАЗ "Патріот", в якому знаходилися високопоставлені представники "МВС ЛНР". Кадр із відео У Кремінній підірвали автомобіль, в якому був заступник міністра «МВС ЛНР»
19 листопада, 19:44
Наслідки атаки у Донецьку. Кадр із відео Російський військовий та співробітники швидкої допомоги постраждали через атаку дрона в Донецьку
18 листопада, 18:44
Диверсії та удари ЗСУ з логістики та живої сили в окупації: Яку роль відіграють у війні? Зображення: «Новини Донбасу» Диверсії та удари ЗСУ з логістики та живої сили в окупації: Яку роль відіграють у війні?
18 листопада, 11:29
Життя у Сєвєродонецьку. Фото: «Новини Донбасу» Без опалення і з мізерною «гуманітаркою»: як виживає в окупації Сєвєродонецьк
17 листопада, 19:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама