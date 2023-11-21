Італійський спортивний журналіст Габріеле Маркотті, який працює для ESPN і Corriere dello Sport, залишився не згоден з рішенням арбітра Хесуса Хіль Мансано не призначати пенальті на 93 хвилині матчу у ворота Італії в останньому матчі кваліфікації до Євро-2024 у групі С.

Looked like pen to me... #CristanteonMudryk — Gabriele Marcotti (@Marcotti) November 20, 2023



У вирішальному поєдинку між Україною та Італією, який пройшов на «БайАрені» у німецькому Леверкузені та завершився нульовою нічиєю, у доданий час атакувальний півзахисник Михайло Мудрик був збитий у штрафному майданчику італійців.

Mudryk не здатен penalty в extra time which likely would have sent Ukraine to the Euros. Не було checked by VAR. pic.twitter.com/sxipLqhn42 — Makanaki.Dev (@MakanakiCFC) November 21, 2023



Проте головний арбітр матчу не зупинив зустріч, вважаючи, що порушення на українцеві не було. Мало того, він не скористався можливістю і не переглянув повтор системи VAR.

Арбітр зустрічі Україна – Італія не побачив порушення на 93 хвилині. Фото: Twitter (X)

Подібне рішення викликало обурення не лише у футболістів, а й у міжнародних спортивних експертів, більшість з яких визнали дії арбітра неправильними.



Італійський спортивний журналіст Габріеле Маркотті, який аналізував гру після її завершення для ESPN, зазначив, що суддя мав призначити одинадцятиметровий удар.



«Там був контакт, для мене це пенальті», – просто пояснив Маркотті.

Слід зазначити, що колишні гравці, які перебували у студії та разом аналізували протистояння українців з італійцями, всі в один голос погодилися з ним.



В результаті після фінального свистка та набравши однакову кількість очок з командою Італії, Україна посіла третє місце у групі С.

Остаточний вид турнірної таблиці групи С. Фото: Twitter (X)

Попри невдачу в матчі з Італією, збірна України ще може пробитися на континентальний чемпіонат завдяки перемозі у плей-офф кваліфікації Євро-2024.



Перші півфінали плей-офф відбудуться 21 березня 2024 року, фінали – 26 березня. Жеребкування плей-офф відбудеться 23 листопада о 13:00 за Києвом.



