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Ракетний удар по Селидовому: зросла кількість постраждалих

22 листопада 2023, 08:24

Ракетний удар по Селидовому: зросла кількість постраждалих

Минулої доби, 21 листопада, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого один цивільний з міста Селидово отримав поранення. Таким чином, кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 9 осіб. Про це повідомляє в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

«Росія вбиває цивільних! За 21 листопада вдалося встановити інформацію по 1 людині, яка була поранена раніше, — у Селидовому», — написав він.

Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1776 осіб, ще 4326 цивільних отримали поранення.

Нагадаємо, російська армія 20 листопада вкотре атакувала Селидове Донецької області.

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