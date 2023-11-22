Армія РФ увечері та вранці вдарила по Авдіївці, є руйнування

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російські окупанти вчора вночі та сьогодні вранці обстріляли Авдіївку Донецької області. Внаслідок атаки постраждалих немає, проте є пошкодження. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



«Вночі Авдіївка зазнала ракетного удару, вранці — артобстріл. Пошкоджено будинки та територію лікарні», — написав він.





За словами Мороза, ситуація в регіоні така:



На Волноваському напрямі під обстрілами Вугледар та Новоукраїнка.





На Донецькому напрямку в Очеретинській громаді обстріляно Очеретине, Бердичі та Новоселівку Першу. Під вогонь потрапив приватний сектор Курахового.





На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено 3 приватні будинки, 2 нежитлові споруди та промислову будівлю. У Торецькій громаді пошкоджено 3 будинки у Північному.



На Лисичанському напрямку обстріляні Сіверськ та Серебрянка.



Нагадаємо, минулої доби, 21 листопада, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого один цивільний із міста Селидово отримав поранення. Таким чином, кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 9 осіб.