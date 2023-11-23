З серця херсонської дівчинки лікарі витягли уламок російської міни

З серця дівчата, що потрапили під обстріл у Херсоні, лікарі витягли уламок міни. Скріншот: відео Інституту серця

Інститут серця показав уламок російської міни, який лікарі витягли з серця маленької дівчинки з Херсону.



«Лікарі Інституту серця врятували серце маленької дитини, яка потрапила під мінометний обстріл у Херсоні, та дістали уламок російської міни», — йдеться у коментарі до відео.



Лікар підкреслив, що це одне із свідчень геноциду проти українського народу, адже Херсон та інші прифронтові міста та села щодня страждають від російських обстрілів, від яких страждають та гинуть дорослі та діти.



Херсонські паблики повідомляють, що врятованій дівчинці чотири роки.



Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкової атаки на Херсон 19 листопада постраждала дитина та четверо дорослих. Голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін розповів про стан здоров'я дитини. «Дівчинку доставлено до реанімації. Лікарі виявили у неї мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, поранення грудної порожнини, що проникає, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітки», — написав він.