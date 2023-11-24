Армія РФ почала третю хвилю штурмів на Авдіївку: Барабаш розповів подробиці

Російські окупанти роблять все можливе, щоб захопити Авдіївку Донецької області, наразі розпочалася третя штурмова хвиля. Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів про ситуацію в місті, та точну кількість місцевого населення, яке поки не наважується виїхати.

«Розпочалася третя штурмова хвиля. Лізуть з усіх напрямків, на «промку» полізли, багато застосовують піхоти, також працює авіація, КАБи, касетні бомби. По позиціях сотні обстрілів за добу, десятки авіабомбових авіаударів. По місту близько тридцяти обстрілів», — пояснив він.



Начальник міської адміністрації наголосив, що третя хвиля штурмів росіян відрізняється від двох попередніх.



«Перша — вони взагалі йшли як на парад. Друга — колони розділили та щонайменше з трьох напрямків намагалися йти. Наразі вони відкрили четвертий напрямок — з боку Донецька. Плюс додали промок. Більше намагаються розтягнути по лінії фронту», — повідомив голова Барабаш.



Щодо ситуації на Авдіївському коксохімічному заводі, то там ще люди залишаються в укриттях.



«Вдалося нам ще двох вивезти. Наразі там 13 осіб. З тими, хто залишається, складні перемовини, вони не хочуть виїздити», — зазначив він.



За його словами, станом на ранок в місті залишається 1350 людей. Вчора вдалося вивезти 9 людей, позавчора 10. За минулий тиждень вдалося евакуювати 102 людини.



Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов в інтерв'ю OBOZ.UA розповів , що якщо Авдіївка Донецької області перейде під контроль Збройних сил Російської Федерації, то це стратегічно не погіршить ситуацію на фронті.