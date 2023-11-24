На фронті загинули троє військових із Донецької області

На фронті в боях з російськими окупантами загинули троє військовослужбовців із Покровської громади. Про це повідомляли у Покровській міській військовій адміністрації.

У понеділок, 20 листопада, поблизу Очеретиного Покровського району обірвалося життя гранатометника механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону, уродженця міста Родинське Олексія Юрійовича Янтикова 1984 року народження.

У вівторок, 21 листопада, виконуючи військовий обов'язок, загинув уродженець міста Покровськ, командир 1-го взводу роти протитанкових керованих ракет Микола Володимирович Козинець 1985 року народження.

У середу, 22 листопада, під час виконання бойового завдання в Луганській області загинув 27-річний військовослужбовець Євген Олександрович Авідіков, який був водієм-електриком відділення радіоелектронної боротьби з БПЛА роти технічних засобів розвідки спеціального призначення.

«З глибоким сумом і тугою на серці керівництво Покровської МВА висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям. Неможливо висловити словами, яку втрату вони зазнають у цей важкий час. Пам'ять про наших Героїв назавжди залишиться у наших серцях», – кажуть у Покровській МВА.