На фронте погибли трое военных из Донецкой области

На фронте в боях с российскими оккупантами погибли три военнослужащих из Покровской общины. Об этом сообщали в Покровской городской военной администрации.

В понедельник, 20 ноября, вблизи Очеретиного Покровского района оборвалась жизнь гранатометчика механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона, уроженца города Родинское Алексея Юрьевича Янтыкова 1984 года рождения.

Во вторник, 21 ноября, исполняя воинскую обязанность, погиб уроженец города Покровск, командир 1-го взвода роты противотанковых управляемых ракет Николай Владимирович Козинец 1985 года рождения.

В среду, 22 ноября во время выполнения боевого задания в Луганской области погиб 27-летний военнослужащий Евгений Александрович Авидиков, который был водителем-электриком отделения радиоэлектронной борьбы с БПЛА роты технических средств разведки специального назначения.

«С глубокой грустью и тоской на сердце руководство Покровской МВА выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям. Невозможно выразить словами, какую потерю испытывают они в это тяжелое время. Память о наших Героях навсегда останется в наших сердцах», – говорят в Покровской МВА.