Вадим Тітушко, який «прославився» у 2013 році нападом на журналістів, зараз на фронті

Вадим Титушко крайній праворуч. Фото: Юрій Юзич / Facebook

Вадим Тітушко, який 10 років тому під час Євромайдану став символом найманих «спортсменів», нині воює у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Про це повідомили бойовий медик із 72 бригади Віктор Пилипенко та військовослужбовець Юрій Юзич.



За словами Пилипенка, Вадим Титушко воює у вказаній бригаді з 2022 року. Юзич уточнив, що торік із квітня.



«Гідний чоловік. Так, у минулому мала ту пригоду, яка зробила його прізвище загальною назвою, скажімо так. Але кожна людина має різні події у житті. Головне це переосмислення і те, що ти робиш зараз, коли життя наших мам, бабусь та дітей під щоденною російською загрозою», — написав Пилипенко.



Тітушко «прославився» у 2013 році, коли під час акції «Вставай, Україно!» напав на журналістів Ольгу Сніцарчук та Влад Соделя. Після того «тітушками» стали називати чоловіків спортивної статури, які беруть участь у мітингах за гроші, або агресивно заважають їхньому проведенню. Ці люди стали одним із антисимволів Євромайдану.