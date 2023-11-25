Карбонові «шахеди», що атакували Київ, важче виявляти — Ігнат

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни покривають «шахеди» карбоном або перефарбовують їх у чорний колір, щоб українській протиповітряній обороні було важче їх збивати. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

«Вони, як і раніше, удосконалювали ті БПЛА, які отримали від Ірану, і які роблять самі, використовуючи там композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні. Наразі ми бачимо, що використовували карбономатеріал. Карбон, що є поглинаючим матеріалом для сигналу радіолокації, і чорний колір — зрозуміло чому. Це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив'язку до мети мобільних вогневих груп», — розповів він.

Раніше повідомлялося, що супутникові знімки показують прогрес у будівництві в Росії заводу з масового виробництва дронів-камікадзе іранської розробки, які, як очікується, Москва націлить на українські енергетичні об'єкти.

Нагадаємо, Росія в ніч на 25 листопада запустила Україною рекордну кількість «шахедів». Головною метою окупантів був Київ.