Окупанти обстріляли Запоріжжя «Іскандером»: є поранений та руйнування

Російська армія вдарила ракетою по підприємству у Запоріжжі сьогодні, 28 листопада. Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.



«О 08:51 під час повітряної тривоги ворог завдав одного ракетного удару по території підприємства в одному з районів Запоріжжя. На даний момент відомо про одну поранену людину», — написав він.



За інформацією Малашка, попередньо, росіяни завдали удару балістичною ракетою «Іскандер».



Глава ОВА додав, що від вибухової хвилі пошкодження отримав магазин.



Нагадаємо, окупанти вранці 28 листопада вдарили по Нікополю. Артилерійський снаряд потрапив п'ятиповерхівкою.