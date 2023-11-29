ЗСУ нанесли удар під час наради чиновників-окупантів на Херсонщині — ЦНС

Внаслідок удару ЗСУ ліквідовано високопосадовців російської армії на окупованій Херсонщині. Фото: ЦНС

Українські військові 28 листопада вдарили по будівлі з російськими чиновниками у захопленому селі на Херсонщині під час наради. Ліквідовано високопосадовців армії РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).



«Вчора завдяки інформації, що надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають партизани, в результаті успішних дій відомо про п'ятьох ліквідованих російських чиновників.



Нагадаємо, 28 листопада у Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Перед ними в місті пропадало світло. Пізніше стало відомо, що наслідком цих вибухів став приліт по будівлі, яку використовували окупанти. Воно розташоване у центрі міста.