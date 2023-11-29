Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 листопада

Суспільство



На сайті так званої адміністрації «ДНР» з'явилася інформація про присвоєння синові голови Чечні Адаму Кадирову звання «почесного громадянина Донецька». Потім «мер» Донецька Кулемзін заявив про злам сайту «адміністрації Донецька».



У тимчасово окупованому Росією Донецьку цього року не встановлюватимуть новорічну ялинку, також у місті не влаштовуватимуть масових заходів. За словами голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна, таке рішення ухвалено у зв'язку з тим, що встановлення новорічної ялинки «несе додатковий ризик для громадян».



Бойові дії



Російські війська ведуть наступ на шести напрямках у районі Авдіївки, – ISW. Як змінилася лінія фронту та чи будуть вуличні бої – дивіться у цьому відео.







Внаслідок удару ЗСУ по тимчасово окупованому селу Ювілейне в Херсонській області було вбито чотирьох співробітників окупаційної «поліції», ще 17 отримали поранення.



Російський генерал-майор Володимир Завадський загинув в Україні Його смерть Завадського на своїй сторінці у ВКонтакті підтвердила російська Міжрегіональна громадська організація випускників Московського вищого військового командного училища ім. Верховної Ради РРФСР «Кремль».

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.