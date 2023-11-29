Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 листопада

29 листопада 2023, 23:38

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 листопада

Суспільство

 На сайті так званої адміністрації «ДНР» з'явилася інформація про присвоєння синові голови Чечні Адаму Кадирову звання «почесного громадянина Донецька». Потім «мер» Донецька Кулемзін заявив про злам сайту «адміністрації Донецька».

У тимчасово окупованому Росією Донецьку цього року не встановлюватимуть новорічну ялинку, також у місті не влаштовуватимуть масових заходів. За словами голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна, таке рішення ухвалено у зв'язку з тим, що встановлення новорічної ялинки «несе додатковий ризик для громадян».

Бойові дії

Російські війська ведуть наступ на шести напрямках у районі Авдіївки, – ISW. Як змінилася лінія фронту та чи будуть вуличні бої – дивіться у цьому відео.



Внаслідок удару ЗСУ по тимчасово окупованому селу Ювілейне в Херсонській області було вбито чотирьох співробітників окупаційної «поліції», ще 17 отримали поранення.

Російський генерал-майор Володимир Завадський загинув в Україні Його смерть Завадського на своїй сторінці у ВКонтакті підтвердила російська Міжрегіональна громадська організація випускників Московського вищого військового командного училища ім. Верховної Ради РРФСР «Кремль».

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:38
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 листопада
15:51
Напередодні зими РФ накопичила великий арсенал ракет — Столтенберг
15:46
Пожежа на шахті в окупованому Шахтарську тривала 9 днів: деталі
14:17
В окупованому Донецьку не встановлюватимуть новорічну ялинку
11:25
ЗСУ нанесли удар під час наради чиновників-окупантів на Херсонщині — ЦНС
11:10
Російський генерал-майор Володимир Завадський загинув в Україні
10:46
РФ обстріляла три райони Харківщини за добу, є руйнування — ОВА
23:31
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 листопада
15:55
Стали відомі подробиці про наслідки ранкових вибухів у Токмаку
15:20
Керівництво РФ вимагає посилити паспортизацію на захоплених територіях України
14:53
П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Куйбишевського району захопленого РФ Донецька
13:11
Понад 160 тисяч абонентів залишаються без світла на окупованих територіях Донеччини та Луганщини
12:57
Перейшли на бік РФ: на Донеччині заочно засудили трьох «депутатів народної ради ДНР»
11:21
В окупованому Маріуполі встановлять пам'ятник російському військовому, який вбивав мирних громадян
09:57
Росія у 2024 році витратить на військові потреби більше, ніж за часів СРСР
09:33
Вранці в окупованому Токмаку пролунали вибухи
08:01
У Китаї спростували інформацію ЗМІ про підводний тунель до Криму
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 27 листопада
17:20
«ДНР» оголосила режим НС у Новоазовському районі через підтоплення та відсутність світла
16:45
Росіяни вкотре готуються депортувати українських дітей — ЦНС
усі новини
23:38
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 листопада
23:03
ЗСУ знищили 3 пункти управління росіян - Генштаб
22:28
У звільненому Дробишеві Лиманської громади відновили газопостачання
21:58
Людина зникла безвисті під час війни: куди звертатися
21:19
Зеленський відвідав Херсонську та Миколаївську область
20:44
Росіяни вдарили по передмісті Херсона, є загиблий - ОВА
20:12
У Слов'янську почнуть продавати ялинки: за скільки можна придбати хвойне дерево
19:37
У Слов'янську чоловік побив знайомого: потерпілий помер за добу
18:56
Сину Кадирова присвоїли звання «почесного громадянина Донецька». У «ДНР» заявили про атаку хакерів
18:17
Скільки на Донеччині громади виділили на допомогу військовим
17:38
Двоє жителів Мирнограда засуджено на 15 років в'язниці за вбивство та розбійний напад
17:07
У Дружківці за підтримки ЮНІСЕФ запрацював Центр психосоціальної допомоги сім'ям із дітьми
16:32
Армія РФ вдарила ракетою по Покровську: є руйнування
16:25
На Рівненщині звільнили всіх керівників лісгоспів
15:51
Напередодні зими РФ накопичила великий арсенал ракет — Столтенберг
15:46
Пожежа на шахті в окупованому Шахтарську тривала 9 днів: деталі
15:25
В енергосистемі України зафіксовано дефіцит
14:50
Безпілотник атакував Ростовську область
14:50
Ураган зірвав дах будинку у Харкові
14:30
Стали відомі особи постраждалих окупантів після удару ЗСУ по будівлі на Херсонщині
усі новини
ВІДЕО
Фото: Нацполіція/Fecebook Біля Авдіївки військові та поліція врятували людину, яка пробула під завалами майже тиждень
27 листопада, 17:44
Підтоплення в Сєдове. Кадр із відео «ДНР» оголосила режим НС у Новоазовському районі через підтоплення та відсутність світла
27 листопада, 17:20
Окупанти атакували Торецьк. Фото: ДСНС У Торецьку авіабомба влетіла до житлового будинку
27 листопада, 15:35
Дві собаки та дев'ять котів: з Авдіївки евакуювали літню пару та їхніх домашніх улюбленців Дві собаки та дев'ять котів: з Авдіївки евакуювали літню пару та їхніх домашніх улюбленців
24 листопада, 23:00
Сотні мільярдів рублів. На що Росія виділяє гроші «ДНР» та «ЛНР» ► Сотні мільярдів рублів. На що Росія виділяє гроші «ДНР» та «ЛНР» ►
24 листопада, 21:02
Прихована мобілізація у Росії: Кого Кремль масово відправляє на війну ► Прихована мобілізація у Росії: Кого Кремль масово відправляє на війну ►
24 листопада, 09:18
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама