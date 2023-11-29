Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 ноября

Общество



На сайте так называемой администрации «ДНР» появилась информация о присвоении сыну главы Чечни Адаму Кадырову звания «почетного гражданина Донецка». Затем «мэр» Донецка Кулемзин заявил о взломе сайта «администрации Донецка».



Во временно оккупированном Россией Донецке в этом году не будут устанавливать новогоднюю елку, также в городе не будут устраивать массовых мероприятий. По словам главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, такое решение принято в связи с тем, что установка новогодней елки «несет дополнительный риск для граждан».



Боевые действия



Российские войска ведут наступление на шести направлениях в районе Авдеевки, – ISW. Как изменилась линия фронта и будут ли уличные бои – смотрите в этом видео.







В результате удара ВСУ по временно оккупированному селу Юбилейное в Херсонской области были убиты четыре сотрудника оккупационной «полиции», еще 17 получили ранения.



Российский генерал-майор Владимир Завадский погиб в Украине. Его смерть Завадского на своей странице во «ВКонтакте» подтвердила российская Межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего военного командного училища им. Верховного Совета РСФСР «Кремль».

Новости Донбасса в видеоформате:

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