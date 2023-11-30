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Окупанти атакують Авдіївку: армія РФ зазнає великих втрат

30 листопада 2023, 08:55

Окупанти атакують Авдіївку: армія РФ зазнає великих втрат

Російські окупаційні війська не залишають спроби оточити Авдіївку, атакуючи місто за підтримки з повітря, при цьому противник зазнає великих втрат у живій силі. Інформація про це з'явилася у звіті Генштабу ЗСУ.

Зокрема, там говориться, що українські воїни продовжують відстоювати свою позицію, завдаючи окупантам великих втрат. Наступальні дії противника були безуспішними біля Степового, Новокалинового, на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, на південь від Тоненького, Северного та Первомайського.

Українські сили відбили 22 атаки у цьому районі. Загальні бойові втрати супротивника минулої доби орієнтовно склали 1180 осіб особового складу і вже досягли 328760 ліквідованих.

При цьому РФ також втратила 13 танків та 28 одиниць бойових броньованих машин. Збройні сили України додали до списку ще одну артилерійську систему, загальна кількість яких вже становить 7909 одиниць.

Нагадаємо, 28 листопада, російські окупаційні війська РФ зазнали суттєвих втрат в особовому складі та техніці, не дорахувавшись понад 1140 своїх військовослужбовців.

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