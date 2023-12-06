Окупанти вдарили по Херсону: постраждав чоловік

Окупаційні війська РФ цієї ночі, 6 грудня, атакували вкотре Херсон. Відомо, що один місцевий мешканець отримав поранення. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Цієї ночі армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала Херсон. Внаслідок чого одна людина отримала поранення», — написав він.



За словами Мрочка, через російські обстріли сталося займання одного автомобіля, ще три були пошкоджені осколками.



Крім того, було пошкоджено житлові будинки. У медичному закладі вибуховою хвилею вибило два десятки вікон.



Нагадаємо, окупанти вранці 5 грудня вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу центру міста двоє людей загинули, ще один поранений.