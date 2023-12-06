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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 6 грудня

06 грудня 2023, 23:36

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 6 грудня

Суспільство

 У Підмосков'ї знайшли тіло екс-депутата Верховної ради Іллі Ківи. Тіло виявили на території паркової зони готелю Велич Country Club в селі Супонєво. За даними видання Mash, на правоій скроні Ківи була різана рана, на лівій частині обличчя гематома. За даними слідства, невідомий вистрілив у Ківу з невстановленої зброї. Від поранень він помер дома.

За інформацією джерел «Української правди» у силових структурах, за ліквідацією екс-нардепа Іллі Ківи стоїть СБУ.

У Луганську підірвали автомобіль, в якому перебував «екс-депутат Народної ради «ЛНР» Олег Попов. Він отримав поранення, несумісні із життям.

Попов у 2014 році брав участь у захопленні адміністративних будівель у Луганську. Пізніше став одним із командирів батальйону «Зоря», брав участь у бойових діях проти України. Попов обирався «депутатом Народної ради ЛНР» першого та третього скликань, обіймав посаду голови силового «комітету парламенту».

У вересні 2022 року вже оголошували про загибель Попова. Однак у лютому 2023 року виявилося, що він живий. Тоді було оголошено, що на Попова у вересні було організовано невдалий замах, після чого він зник у рамках оперативної гри російських спецслужб.

У Бердянську Запорізької області вранці пролунав вибух. Після цього росіяни перекрили рух біля Вічного вогню. В окупаційній адміністрації Бердянська повідомили, що дорогу перекрито «у зв'язку із проведенням слідчо-оперативних заходів».

Бойові дії

 У другій половині дня в Будьонівському районі Донецька спалахнули цистерни після обстрілу, загинули двоє співробітників МНС РФ, ще 13 поранено. Було пошкоджено чотири одиниці пожежної техніки.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілів поранення за добу загинула одна людина, ще 18 отримали поранення, у тому числі дитина 2021 року народження, пошкоджено 16 житлових будинків та чотири об'єкти цивільної інфраструктури.

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