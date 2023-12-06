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Донецк, Луганск и не только: Главные события 6 декабря

06 декабря 2023, 23:36

Донецк, Луганск и не только: Главные события 6 декабря

Общество

В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. Тело обнаружили на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево. По сведениям издания Mash, на правом виске Кивы была резаная рана, на левой части лица — гематома. По данным следствия, неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От ранений он скончался на месте.

По информации источников «Украинской правды» в силовых структурах, за ликвидацией экс-нардепа Ильи Кивы стоит СБУ.

В Луганске взорвали автомобиль, в котором находился «экс-депутат Народного совета «ЛНР» Олег Попов. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Попов был боевиком группировки «ЛНР». В 2014 году участвовал в захвате административных зданий в Луганске. Позднее стал одним из командиров батальона «Заря», принимал участие в боевых действиях против Украины. Попов избирался «депутатом Народного совета ЛНР» первого и третьего созывов, занимал пост главы силового «комитета парламента».

В сентябре 2022 года в «ЛНР» уже объявляли о гибели Попова. Однако в феврале 2023 года оказалось, что он жив. Тогда было объявлено, что на Попова в сентябре было организовано неудачное покушение, после чего он «исчез» в рамках оперативной игры российских спецслужб.

В Бердянске Запорожской области утром прогремел взрыв. После этого россияне перекрыли движение у Вечного огня. В оккупационной администрации Бердянска сообщили, что дорога перекрыта «в связи с проведением следственно-оперативных мероприятий».

Боевые действия

Во второй половине дня в Буденновском районе Донецка загорелись цистерны после обстрела, погибли два сотрудника МЧС РФ, еще 10 ранены. Были повреждены четыре единицы пожарной техники.

В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов ранения за сутки погиб один человек, еще 18 получили ранения, в том числе ребенок 2021 года рождения, повреждены 16 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

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