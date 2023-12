Британія та Норвегія очолили морську коаліцію для підтримки України

Великобританія разом із Норвегією очолили нову морську коаліцію для допомоги Україні, яка постачатиме кораблі та інші транспортні засоби для посилення можливостей України на морі. Про це 10 грудня повідомила пресслужба Міноборони Британії.



Морська коаліція тісно співпрацюватиме з українськими ВМС та Міністерством оборони з метою надання довгострокової підтримки Україні, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки у Чорному морі.



Ініціатива допоможе Україні у розвитку морської піхоти та одержанні річкових патрульних кораблів для захисту прибережних та внутрішніх водних шляхів. Також міністр оборони Британії Грант Шаппс підтвердив передачу Україні двох тральщиків-шукачів мін класу Sandown зі складу Королівського військово-морського флоту.

