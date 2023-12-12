У мережі Kyivstar стався технічний збій: зник інтернет та зв'язок

Сьогодні, 12 грудня, з самого ранку до служби технічної підтримки мобільного оператора Kyivstar почали надходити скарги від клієнтів із проханням відновити доступ до мережі інтернет, а також відновити зв'язок.



Про проблеми, які спровокував технічний збій повідомила сама телекомунікаційна компанія на своїй сторінці у Facebook.



Згідно з повідомленнями клієнтів, мобільний зв'язок та інтернет зникли у Київській, Чернігівській, Житомирській областях. Також не було зв'язку у Львові та Черкасах.



На відсутність мобільного інтернету на зв'язку поскаржилися «Новинам Донбасу» абоненти «Київстар» у Донецькій області.



«Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази», — зазначили в компанії.





Наразі фахівці компанії Kyivstar працюють над усуненням проблеми. Нагадаємо, у збитих російських дронах виявили SIM-картку українського мобільного оператора «Київстар».



