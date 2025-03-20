Україна отримала 1 млрд євро від ЄС із заморожених активів РФ

Україна отримала 1 мільярд євро від Європейського Союзу в рамках ініціативи ERA. Про це повідомив офіційний телеграм-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.



Це вже другий транш від ЄС, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти будуть спрямовані на пріоритетні видатки державного бюджету.



Загалом з ініціативи країн G7 європейські партнери надали Україні вже 4 мільярди євро.



«Заморожені російські активи мають працювати на користь нашої держави. Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб повністю їх конфіскувати та спрямувати на відновлення України», - наголосив Шмигаль.

Раніше 10 січня 2025 року ЄС передав Україні 3 млрд євро із заморожених активів РФ.