Генштаб підтвердив удар по російському аеродрому «Енгельс»

У Генштабі підтвердили удар по аеродрому «Енгельс». Фото: Генштаб

Українські військовослужбовці в ніч на 20 березня завдали удару по аеродрому «Енгельс» у Саратовській області РФ. У районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Цей військовий об'єкт використовується авіацією окупантів, зокрема, для завдання ракетних ударів по території України та терористичних атак проти мирного населення», — йдеться в повідомленні.



У Генштабі уточнили, що Сили оборони України мають докладну інформацію про стратегічні об'єкти російських окупантів, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити громадянське населення та припинити збройну агресію російської федерації проти України.



Раніше ми писали, що вночі 20 березня безпілотники атакували міста Саратов та Енгельс Саратовської області РФ.