У «Київстар» спростували інформацію про крадіжку персональних даних абонентів російськими хакерами

Персональні дані користувачів не були вкрадені через хакерську атаку на оператора «Київстар» у вівторок, 12 грудня. Про це пресслужба компанії офіційно повідомила у Facebook у відповідь на заяву російського угрупування «Сонцепек».

«Київстар» прокоментувала скріншоти, які напередодні росіяни опублікували в мережі, і зазначила, що там зображені «навгад зібрані технологічні дані», а не персональна інформація про абонентів. Крім того, заяви про знищення комп'ютерів та серверів також назвали фейком з боку росіян.

«Абонентська інформація та персональні дані — у безпеці. Системи, де ці дані зберігаються, не постраждали від хакерської атаки. Ми з усією відповідальністю заявляємо, що ваші персональні дані у безпеці», — зазначили у «Київстар».

Раніше російське хакерське угруповання «Сонцепек» взяло на себе відповідальність за злом системи мобільного оператора «Київстар». За словами хакерів, вони проникли в систему «Київстар» і нібито повністю знищили 10 тисяч комп'ютерів, 4 тисячі серверів, дані у хмарному сервісі та резервні копії.

Мета зловмисників — завдати шкоди компанії, яка забезпечує зв'язком бійців ЗСУ, державні органи, силові структури. Насамкінець пояснили, що нібито мали спільника серед працівників «Київстар» і пригрозили, що діятимуть далі.