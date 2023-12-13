У Німеччині можуть оголосити надзвичайну ситуацію через війну в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна може виділити додаткові кошти в рамках режиму «надзвичайної ситуації». Це станеться, якщо ситуація на фронті погіршиться, інші партнери скоротять допомогу Україні, а «загроза для Німеччини та Європи» зросте. Про це повідомило видання Zeit Online.

За словами канцлера, в Україні до кінця року введуть в експлуатацію другу систему ППО Patriot, передану Німеччиною.

«Друга система ППО Patriot з Німеччини почне виконувати завдання в Україні ще цього року», — сказав Шольц.

Також він повідомив, що уряд Німеччини хоче наступного року виділити на потреби України 14 млрд. євро. З них 8 на закупівлю зброї та 6 для допомоги українським біженцям у Німеччині.

Крім того, як заявив Шольц, загалом бюджет Німеччини на наступний рік скоротиться на 17 млрд євро.

Ряд податків буде підвищено: податок на СО2, що стягується на пальне для автомобілів та на опалення житлових приміщень з використанням викопних джерел енергії, а також податок на авіаційну гас для польотів усередині Німеччини. Також з 2024 року раніше будуть припинені субсидії на купівлю електромобілів, а також урізані кошти на розвиток сонячної енергетики.

Нагадаємо, другу батарею ЗРК Patriot вже доставили з Німеччини в Україну, а українські захисники, які працюватимуть з нею, пройшли підготовку на початку грудня.