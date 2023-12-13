Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Німеччині можуть оголосити надзвичайну ситуацію через війну в Україні

13 грудня 2023, 18:17

У Німеччині можуть оголосити надзвичайну ситуацію через війну в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна може виділити додаткові кошти в рамках режиму «надзвичайної ситуації». Це станеться, якщо ситуація на фронті погіршиться, інші партнери скоротять допомогу Україні, а «загроза для Німеччини та Європи» зросте. Про це повідомило видання Zeit Online.

За словами канцлера, в Україні до кінця року введуть в експлуатацію другу систему ППО Patriot, передану Німеччиною.

«Друга система ППО Patriot з Німеччини почне виконувати завдання в Україні ще цього року», — сказав Шольц.

Також він повідомив, що уряд Німеччини хоче наступного року виділити на потреби України 14 млрд. євро. З них 8 на закупівлю зброї та 6 для допомоги українським біженцям у Німеччині.

Крім того, як заявив Шольц, загалом бюджет Німеччини на наступний рік скоротиться на 17 млрд євро.

Ряд податків буде підвищено: податок на СО2, що стягується на пальне для автомобілів та на опалення житлових приміщень з використанням викопних джерел енергії, а також податок на авіаційну гас для польотів усередині Німеччини. Також з 2024 року раніше будуть припинені субсидії на купівлю електромобілів, а також урізані кошти на розвиток сонячної енергетики.

Нагадаємо, другу батарею ЗРК Patriot вже доставили з Німеччини в Україну, а українські захисники, які працюватимуть з нею, пройшли підготовку на початку грудня.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Допомога Україна Німеччина надзвичайна ситуація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:40
По Нікополю вдарили з артилерії та за допомогою дрону, поранено жінку — ОВА
17:17
Навколо Куп'янська в Харківській області будують кільцеву оборону — ОВА
15:55
У «ДНР» повідомили про масштабну DDoS-атаку на операторів зв'язку
15:24
«ДНР»: двоє мешканців окупованого Донецька постраждали через скидання вибухівки
15:03
Друга батарея протиповітряного комплексу Patriot прибула з Німеччини до України
14:13
Українці в окупації відмовляються від паспорта РФ — ЦНС
12:34
«Вибори» в окупації: голосувати дозволять без паспорта РФ та засекретять дільниці
12:04
«ДНР» в окупованому Донецьку під час обстрілу загинув чоловік, є пошкодження
11:55
В окупованій Макіївці третю добу немає води
10:42
У захопленому Луганську окупанти встановлюють камери відеоспостереження із системою розпізнавання обличчя
09:45
Понад 600 снарядів випустив агресор по Херсонській області за добу, шістьох поранено — ОВАА
08:30
У РФ почали серійно виробляти новий ударний дрон — ISW
23:05
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 грудня
11:30
Російський «воєнкор» порушив стандарти журналістики: допоміг окупанту донести кулемет на фронті
09:47
«ДНР»: внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждав чоловік
08:22
Вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами
23:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 грудня
14:53
Окупанти планують відбирати земельні ділянки українців на окупованих територіях
13:41
Завозять агітаторів та глушать зв`язок. Росіяни розпочали підготовку до виборів на окупованих територіях України
13:05
«ДНР»: в окупованому Донецьку сталася пожежа, загинув чоловік
усі новини
21:34
«Київстар» зламали через обліковий запис одного із співробітників – президент компанії
20:54
У ДТЕК повідомили скільки населених пунктів у Донецькій області без електроенергії
20:40
По Нікополю вдарили з артилерії та за допомогою дрону, поранено жінку — ОВА
20:21
Оборона Мар'їнки триває — генерал Тарнавський
19:57
Фільм «20 днів у Маріуполі» увійшов до десятки найкращих документальних фільмів 2023 року
19:47
У Донецькій області почав відновлюватись мобільний зв'язок від «Київстар»
19:17
Уламкові поранення отримав чоловік: військові РФ обстріляли Авдіївку
18:34
Частина окупованого Маріуполя залишилася без опалення через зупинку котельні.
18:17
У Німеччині можуть оголосити надзвичайну ситуацію через війну в Україні
17:41
У СБУ розповіли, хто стоїть за хакерською атакою на мобільного оператора «Київстар»
17:17
Навколо Куп'янська в Харківській області будують кільцеву оборону — ОВА
16:45
ЗСУ показало успішне застосування ПЗРК «Игла» по «шахеду»
16:43
Україна отримає від Данії новий пакет допомоги на мільярд євро
16:08
У «Київстар» спростували інформацію про крадіжку персональних даних абонентів російськими хакерами
15:55
У «ДНР» повідомили про масштабну DDoS-атаку на операторів зв'язку
15:24
«ДНР»: двоє мешканців окупованого Донецька постраждали через скидання вибухівки
15:23
Для абонентів «Київстар» національний роумінг тимчасово заблоковано — Держспецзв'язку
15:20
На окупованих територіях ФСБ у цивільному шукає представників опору
15:12
Російський суд засудив українського військового до 18 років позбавлення волі
15:03
Друга батарея протиповітряного комплексу Patriot прибула з Німеччини до України
усі новини
ВІДЕО
Українські військові на териконі на околиці Горлівки. Кадр відео ЗСУ відновили контроль над териконом на околиці Горлівки
12 грудня, 13:50
Кореспондент каналу «Росія 1» допомагає нести кулемет на фронті. Кадр з відео Російський «воєнкор» порушив стандарти журналістики: допоміг окупанту донести кулемет на фронті
12 грудня, 11:30
У Макіївці після обстрілу горить, ймовірно, нафтобаза. Фото: скріншот відео В окупованій Макіївці почалася сильна пожежа після обстрілу
09 грудня, 16:59
Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ► Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ►
08 грудня, 20:20
Володимир Путін підтвердив намір переобратися президентом РФ. Фото: пресслужба презідента РФ Володимир Путін сьогодні оголосив про участь у президентських виборах
08 грудня, 13:56
Затримання Володимира Кабація. Кадр з відео В окупованому Донецьку ФСБ затримала гендиректора концерну «Залізниці Донбасу»
08 грудня, 10:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама