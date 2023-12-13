Частина окупованого Маріуполя залишилася без опалення через зупинку котельні.

У тимчасово окупованому Маріуполі частина міста залишилася без опалення через зупинку котельні. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

У повідомленні сказано, що у тимчасово окупованому місті багато будинків не мають тепла. До цього додалася аварійна зупинка котельні «Західна».

Ця котельня опалює більшу частину Центрального району. Тож без опалення залишилися ще додатково тисячі маріупольських сімей. Про це пишуть мешканці місцевих пабліків.

Котельня виходить із ладу вже не вперше з моменту запуску у листопаді.

Російські загарбники так і не спромоглися налагодити нормальну роботу критичної інфраструктури. Котельні не були підготовлені, інженерні мережі не замінені, а аварійні будинки – не здатні приймати тепло. Мешканці масово скаржаться не на рівень температури у будинках, постійні аварії на мережах та відключення.