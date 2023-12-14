Нічний обстріл Одеси: уламки дронів пошкодили гуртожиток, постраждали 11 людей, серед них є діти

Росія обстріляла Одесу Фото: Олег Кіпер

Російські війська обстріляли Одесу ударними БПЛА. Внаслідок падіння уламків збитих дронів-камікадзе пошкоджено гуртожиток, є постраждалі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



«Сьогодні вночі російські війська понад шість годин тероризували Одещину ударними безпілотниками», — написав він.



За словами Кіпера, постраждали 11 людей, з них 3 дитини. Дітей та двох дорослих госпіталізували. У двох 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми, у дорослих струси мозку та поранення.



Також через російську атаку пошкодження отримали 11 будівель. Вигоріло вщент два автомобілі.



Окрім того, росіяни після атаки на Одесу обстріляли Ізмаїльський район.



«Туди терористи направили понад 20 ударних дронів. Там їхньою метою була припортова інфраструктура», — додав він.



Глава ОВА уточнив, що постраждалих немає, проте пошкоджено складські приміщення.



Нагадаємо, Силам оборони вдалося збити 41 з 42 ударних дронів-камікадзе.