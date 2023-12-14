На Таврійському напрямку окупанти втратили понад 600 військових та 19 одиниць техніки

На Таврійському напрямку (це лінія фронту в Запорізькій області та в південній частині Донецької (до Горлівки - ред.) Збройні сили України знищили понад 600 російських окупантів. Про це повідомив генерал, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський).



«В операційній зоні ОСУВ Таврія за минулу добу ворог завдав 4 авіаударів, провів 82 бойові зіткнення і здійснив 934 артобстріли. Загальні втрати російських окупантів становили 637 осіб», — зазначив він.



За інформацією Тарнавського, також знищено 19 одиниць військової техніки:

- 2 танки;

- 8 ББМ (зокрема, 3 бойові машини десанту різних модифікацій);

- 8 БпЛА;

- 1 одиниця спецтехніки — портативна станція радіолокації «Фара».

Крім того, ще 18 одиниць техніки росіян пошкоджено.



Нагадаємо, на Мар'їнському напрямі продовжуються бої. Українські військові відбили 11 атак російських загарбників.