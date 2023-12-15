У Костянтинівській громаді немає світла, у Дружківці відключили опалення

Сьогодні, 15 грудня, близько 3:00 ранку через несприятливу погоду сталося аварійне відключення високовольтної лінії 110 кВ, яка живить електроенергією місто Костянтинівка та сусідні населені пункти. Про це повідомили працівники «ДТЕК Донецькі електромережі».

Внаслідок аварійного відключення з 3:00 ранку у Костянтинівській громаді відсутня електрика, також жителі скаржаться на перебої у мобільному зв'язку.

Працівники ДТЕК повідомили, що наразі проводиться пошук місця ушкодження високовольтної лінії. Вони наголосили, що ділянка пошуку має довжину понад 10 кілометрів.

За прогнозами енергетиків, орієнтовний час відновлення енергоживлення 15:00 – 17:00 сьогоднішнього дня.

Тим часом, через аварію на високовольтній лінії електропередач та нестабільну роботу електромережі призупинили роботу котельні у Дружківській громаді. Про це сьогодні вранці повідомила «Дружківкатепломережа».

Коментуючи відключення котелень, працівник тепломережі зазначив: «Котельні стоять на циркуляції, а отже системи не заповітрюються. Якщо в РЕМ швидко не вирішать проблеми, перейдемо на генератори. Рекомендую накрити батареї теплими речами, щоб від них холод не йшов у квартири».

Жителі Дружківки, спілкуючись у місцевих чатах, повідомляють, що температура у квартирах із централізованим опаленням знизилася до 14 — 16 градусів.

Також Дружківська міська військова адміністрація повідомила , що у зв'язку з аварійним відключенням електроживлення та зупинкою роботи Слов'янської фільтрувальної станції у громаді сьогодні буде тимчасово припинено подачу води.