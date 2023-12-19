Окупанти ввечері обстріляли Куп'янськ, постраждав чоловік, пошкоджено житлові будинки

Окупаційні війська вчора увечері, 18 грудня, обстріляли Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки один місцевий житель отримав поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«О 21:15 внаслідок ворожого обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено приватні будинки. Поранення отримав чоловік 1971 року народження», — написав він.



За словами Синєгубова, потерпілого із вибуховою травмою, уламковими пораненнями госпіталізували. Відомо, що у пораненого стан середньої тяжкості.



Нагадаємо, мешканець с. Глушківку Куп'янського району Харківської області госпіталізовано з пораненнями, отриманими внаслідок детонації невстановленого вибухового пристрою.