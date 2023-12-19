Внаслідок обстрілу Авдіївки загинув місцевий житель

Окупанти вбили мешканця Авдіївки. Фото: Ігор Мороз

В Авдіївці Донецької області внаслідок обстрілу з боку російських окупантів загинув місцевий житель. Про це повідомив в.о. голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«За 18 грудня вдалося встановити інформацію про 1 жителя Донецької області, вбитого росіянами раніше, — в Авдіївці», — написав він.



Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.



З початку повномасштабної війни на Донеччині через російські обстріли загинули 1792 особи, ще 4381 цивільний отримав поранення.



Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 19 грудня атакували Україну ударними дронами-камікадзе. Протиповітряна оборона збила всі російські цілі.