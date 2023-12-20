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СБУ оголосила у розшук російського олігарха Фрідмана

20 грудня 2023, 21:51

СБУ оголосила у розшук російського олігарха Фрідмана

Михайло Фрідман Фото/Forbes Михайло Фрідман Фото/Forbes

Служба безпеки оголосила підсакційного російського олігарха Михайла Фрідмана у розшук в Україні. Про це повідомляється в розшуковій базі МВС.

У картці Фрідмана зазначено дату зникнення – 10 жовтня 2023 року, а також інкриміновану статтю Кримінального кодексу – ч. 3 ст. 110-2, тобто фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України.

Як повідомлялося, на початку вересня слідчі СБУ повідомила Фрідмана про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України).

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