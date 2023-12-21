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Підрозділ аеророзвідки ГУР отримав високотехнологічний безпілотний комплекс

21 грудня 2023, 11:58

Підрозділ аеророзвідки ГУР отримав високотехнологічний безпілотний комплекс

Українські розвідники отримали сучасний безпілотний комплекс. Фото: ГУР Українські розвідники отримали сучасний безпілотний комплекс. Фото: ГУР

Підрозділ аеророзвідки Головного управління розвідки отримало від фонду «Повернись живим» БпАК PD-2. Про це повідомило ГУР.

У розвідці розповіли, що комплекс складається з двох літаків та оснащеного власним живленням та зв'язком наземної станції управління, який інтегрований у мікроавтобус високої прохідності.

Це дозволяє значно швидше розгортати та згортати БпАК, а ще — дає можливість швидко змінювати розташування, що у прямому розумінні рятує життя операторів від контрударів.

У ГУР заявили, що PD-2 — українська високотехнологічна та надійна система: за допомогою комплексу можна працювати на серйозній глибині, забезпечувати артилеристів координатами цілей та коригувати їхній вогонь.

За словами командира розвідувального підрозділу ГУР «Рубена», найголовніше у цьому комплексі — його здатність працювати в умовах активного придушення засобами РЕБ.

«А ще він здатний проводити розвідку на відстані понад 100 кілометрів. Під час оборони Києва ми літали аналогічним комплексом на 95 км від точки старту. І в повітрі він може перебувати понад п'ять годин: це означає, що PD-2 за один політ може закрити потреби одного артилерійського розрахунку», — сказав він.

Нагадаємо, 17 грудня Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило факт бойових зіткнень поблизу села Теребрено Білгородської області РФ та заявляє про знищення взводного опорного пункту російських військ якимись «противниками кремлівського режиму».

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