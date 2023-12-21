Окупанти вдарили по Авдіївці з різних видів озброєнь: місцева мешканка отримала поранення

Окупанти обстрілюють Авдіївку. Фото: поліція

Російські окупанти продовжують обстріл Авдіївки Донецької області. Внаслідок атаки постраждала місцева мешканка. Про це повідомили «Новинам Донбасу» у пресслужбі Авдіївської міської військової адміністрації.



Зазначається, що окупаційні війська завдавали ударів з різних видів озброєння і вдень, і вночі, зокрема авіабомбові удари. Поранення отримала жінка 1988 року народження.



Станом на ранок в Авдіївці перебуває 1220 людей. Евакуація, запланована на 20 грудня, не відбулася.



«Вчора евакуація не відбувалася через обстріл єдиної дороги, яка веде до міста», — підкреслили в пресслужбі.



Нагадаємо, окупанти ще з початку жовтня поточного року активізували штурми у районі Авдіївки. Війська РФ намагаються оточити місто та взяти його під свій контроль. Проте українські військові впевнено боронять місто.



На початку грудня голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що з міста евакуювали всіх дітей.