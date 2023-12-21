Армія РФ вбила мешканку Тягинки

Росіяни вбили мешканку Тягинки. Фото: Facebook / alexandr.prokudin

Окупанти атакували населений пункт Тягинки Херсонської області близько 11:30, вбивши місцеву мешканку. Про це написав голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.



«Під удар ворога потрапила 54-річна жінка, яка йшла вулицею. На жаль, вона зазнала травм, несумісних із життям», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, сьогодні вранці російська окупаційна армія потрапила Нікополем з важкої артилерії, вбивши двох жінок - 60 і 46 років.



Також загарбники продовжують завдавати ударів по Херсону, вночі у місті знову пролунали вибухи і під вогнем опинився медичний заклад.