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Армія РФ вбила мешканку Тягинки

21 грудня 2023, 14:14

Армія РФ вбила мешканку Тягинки

Росіяни вбили мешканку Тягинки. Фото: Facebook / alexandr.prokudin Росіяни вбили мешканку Тягинки. Фото: Facebook / alexandr.prokudin

Окупанти атакували населений пункт Тягинки Херсонської області близько 11:30, вбивши місцеву мешканку. Про це написав голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.

«Під удар ворога потрапила 54-річна жінка, яка йшла вулицею. На жаль, вона зазнала травм, несумісних із життям», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська окупаційна армія потрапила Нікополем з важкої артилерії, вбивши двох жінок - 60 і 46 років.

Також загарбники продовжують завдавати ударів по Херсону, вночі у місті знову пролунали вибухи і під вогнем опинився медичний заклад.

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