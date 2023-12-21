Армия РФ убила жительницу Тягинки

Россияне убили жительницу Тягинки. Фото: Facebook / alexandr.prokudin

Оккупанты атаковали населенный пункт Тягинки Херсонской области около 11:30, убив местную жительницу. Об этом написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Под удар врага попала 54-летняя женщина, шедшая по улице. К сожалению, она получила травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.



Напомним, сегодня утром российская оккупационная армия попала по Никополю из тяжелой артиллерии, убив двух женщин – 60 и 46 лет.



Также захватчики продолжают наносить удары по Херсону, ночью в городе снова раздались взрывы и под огнем оказалось медицинское учреждение.