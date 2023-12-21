Российский снаряд пробил дыру в стене херсонской больницы

Российская оккупационная армия продолжает наносить удары по Херсону, ночью в городе снова раздались взрывы и под огнем оказалось медицинское учреждение. Об этом написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Вражеский снаряд пробил стену на последнем этаже. Серьезные разрушения получили одно из отделений. "Прилетело" и по жилому дому, в котором находились люди», — написал Прокудин.



Отмечается, что только чудом никто не пострадал. Ранее ночью в результате атаки РФ пострадали четверо маленьких херсонцев, 13-летняя девочка получила осколочное ранение ноги еще троим пришлось посетить медучреждение.



Также из-за очередного обстрела российских войск загорелось одно из учебных заведений в Белозерской ОТГ Херсонской области.