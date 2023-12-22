Загарбники розстріляли дитину на окупованій частині Херсонщини — начальник ОВА

На окупованих територіях Херсонської області російські військові вбили дитину. Про це під час пресконференції повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, повідомляє «Дзеркало тижня».

Зазначається, що це сталося 20 грудня. За словами Прокудіна, хлопчика, який навчався у 8 класі, розстріляли на очах у родини через те, що він нібито щось сфотографував.

«Після вбивства сина його мати намагалася накласти на себе руки. Директор школи, де навчався хлопець, напише заяву до поліції», — повідомив начальник Херсонської ОВД.

Також він заявив, що планується звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники взяли у полон підлітків. Їх звинувачують у співпраці із СБУ.