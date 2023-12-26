ЗСУ знищили в Криму російський десантний корабель «Новочеркаськ»

Сильна пожежа в порту Феодосії. Фото: скріншот відео

Збройні сили України при ударі по Феодосії знищили російський десантний корабель «Новочеркаськ», що знаходиться на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії. Про це у вівторок, 26 грудня, повідомив Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

«А флоту на Росії стає все менше! Цього разу слідом за флагманом ЧФ РФ — крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ», — написав він.

Він подякував пілотам Повітряних Сил та всім причетним за філігранну роботу.

«Надягайте штани і «по-домашньому їдьте» з нашого Криму, поки що не пізно!» — додав Олещук.

За даними телеграм-каналу «Кримський вітер», вибухом було знищено корабель «шахеди», що привіз з Ірану.

Сьогодні, 26 грудня, близько другої години ночі у тимчасово окупованому Криму, у порту Феодосії, пролунали потужні вибухи. Вони спричинили тривалу і потужну детонацію. Піднялася сильна пожежа.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року, у Чорному морі ракетним ударом із українського комплексу «Нептун» було потоплено російськоий крейсер «Москва».