Росія вивела всі бойові кораблі з Чорного та Азовського морів — ВМС ЗСУ

Флот РФ вивів бойові кораблі з Чорного та Азовського морів, на чергуванні залишили два кораблі-ракетоносія у Середземному морі. Про це повідомили Військово-морські сили ЗС України у вівторок зранку.

«Станом на 08:00 26.12.2023 у Чорному та Азовському морі російські кораблі відсутні; у Середземному морі чотири кораблі агресора, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що за добу, на користь РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море — шість суден, з них три рухалися з протоки Босфор; у Чорне море — десять суден, із них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

ВМС ЗСУ також інформують, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), крім системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, Збройні сили України при ударі по Феодосії знищили російський десантний корабель «Новочеркаськ», що знаходиться на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.