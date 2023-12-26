Россия вывела все боевые корабли из Черного и Азовского морей — ВМС ВСУ

Флот РФ вывел боевые корабли из Черного и Азовского морей, на дежурстве оставили два корабля-ракетоносителя в Средиземном море. Об этом сообщили Военно-морские силы ВС Украины во вторник утром.

«По состоянию на 08:00 26.12.2023 в Черном и Азовском море российские корабли отсутствуют; в Средиземном море четыре корабля агрессора, среди которых два носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп до 16 ракет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за сутки, в интересах РФ, проход Керченским проливом осуществили: в Азовское море — шесть судов, из них три двигались из пролива Босфор; в Черное море — десять судов, из них три продолжили движение в направлении пролива Босфор.

ВМС ВСУ также информируют, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, Вооруженные силы Украины при ударе по Феодосии уничтожили находящийся на вооружении Черноморского флота ВМФ России российский десантный корабль «Новочеркасск».