Залужний прокоментував пропозицію щодо ротацій на фронті кожні 6 місяців

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступив проти законодавчого затвердження вимог про проведення ротації на фронті кожні півроку.

«Ця норма щодо 6 місяців дуже цікава і, звичайно, хотілося б, щоб вона була. Але наші люди зараз не на змаганнях, і це не шоу. Повторюся ситуація фронті насамперед залежить від дій противника. І ми не можемо прогнозувати, що це 5 або 6 місяців, або 3. Ситуація буває різною Люди, які пропонують через 6 місяців проводити ротацію, повинні розуміти, що бойовий комплект потрібно збільшувати приблизно вдвічі. І яка на виході буде сума, необхідна, щоб за півроку замінити цих людей. А якщо ситуація зміниться, і противник атакуватиме з неатакованих ділянок, що тоді робити?», — сказав головком на прес-конференції у вівторок.

Залужний наголосив, що люди мають відпочивати і він вимагає від командирів на місцях робити все «можливе та неможливе» для проведення ротацій у підрозділі, в межах військової частини.

«Але законодавчо прописувати, що ми рухатимемося так, повірте моєму 30-річному досвіду служби, що це поки що обман, який у нинішніх реаліях нереальний», — наголосив головком ВСУ.