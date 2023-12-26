Залужный прокомментировал предложение по ротациям на фронте каждые 6 месяцев

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выступил против законодательного утверждения требований о проведении ротации на фронте каждые полгода.

«Эта норма, что касается 6 месяцев, очень интересна и, конечно, хотелось бы, чтобы она была. Но наши люди сейчас находятся не на соревнованиях, и это не шоу. Повторюсь ситуация на фронте в первую очередь зависит от действий противника. И мы не можем прогнозировать, что это 5 или 6 месяцев, или 3. Ситуация бывает разной Люди, которые предлагают через 6 месяцев проводить ротацию, должны понимать, что боевой комплект нужно увеличивать приблизительно в два раза. И какая на выходе будет сумма, необходимая, чтобы через полгода заменить этих людей. А если ситуация изменится и противник будет атаковать с неатакованных участков, что тогда делать?», — сказал главком на пресс-конференции во вторник.

Залужный подчеркнул, что люди должны отдыхать и он требует от командиров на местах делать все «возможное и невозможное» для проведения ротаций в подразделении, в пределах военчасти.

«Но законодательно прописывать, что мы будем двигаться так, поверьте моему 30-летнему опыту службы, что это пока что обман, который в нынешних реалиях нереален», — подчеркнул главком ВСУ.